Blitz contro Askatasuna, la polizia nel centro sociale dall'alba per delle perquisizioni

E' terminata l'operazione della forze dell'ordine contro il centro sociale occupato da Askatasuna a Torino. Nelle prime ore dell'alba di oggi il personale della Digos della questura di Torino, nell'ambito dell'inchiesta sull'associazione a delinquere da parte della procura in corso da tempo, ha sequestrato il materiale idoneo ad organizzare iniziative di auto finanziamento, come ad esempio casse, mixer, luci, ma anche bevande.

Askatasuna lo scorso ottobre, nonostante i divieti, aveva organizzato un concerto chiudendo un tratto del controviale di corso Regina Margherita, proprio davanti all'edificio occupato per protestare contro l'indagine.

Gli agenti della Digos hanno anche sigillato tutti i frigoriferi della cucina che utilizzano per le feste perchè vi erano contenuti alimentari scaduti e mal conservati. Cibo che gli occupanti erano soliti vendere durante le feste.

Vila e controvila e di corso Regina margherita in direzione Po sono rimasti chiusi al traffico durante l'operazione.

Alcuni attivisti del centro sociale erano stati sanzionati per un totale di oltre 200mila euro di multe. Al Tribunale di Torino in questi giorni è in corso un maxi processo che vede 28 persone imputate, di queste 16 sono accusate anche di associazione a delinquere per le violenze scoppiate negli anni, a Torino e in Val di Susa per la protesta No Tav