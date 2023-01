Il mercato delle seconde case nelle Langhe. Dopo il covid, sempre più americani e nord europei scelgono di acquistare cascine da trasformare in case di campagna o come operazione immobiliare da destinare ad uso ricettivo turistico. Un trend in crescita che ha ricadute economiche su tutta la regione.

