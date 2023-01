Passeggiata ecologica sulla collina torinese

I volontari si attivano per pulire il bosco di Borgo Rubens e a marzo si inaugurerà un sentiero didattico.Tra loro giovani e famiglie che con l'aiuto di sacchi e guanti si sono dedicati alla pulizia del bosco a Torino, nei pressi di corso Casale. A marzo, nel parco ritrovato , grazie all'impegno dei volontari , aprirà un sentiero per passeggiate didattiche nella natura. Non mancheranno iniziative condivise per salvare l'ambiente dal degrado.

Servizio di Camilla Nata, riprese di Luciano Gallian, montaggio di Gianluca Omaggio