Caos passaporti, il questore incontra i sindacati di polizia

Quattro ore di apertura in più a settimana, cioè aprendo al pubblico l'ufficio passaporti anche il martedì mattina dalle 9 alle 13. È un primo passo proposto dalla Questura di Torino nella riunione convocata questa mattina, lunedì 30 gennaio, con i sindacati di polizia per arginare l'emergenza passaporti, all'indomani dei disagi di sabato, open day organizzato per permettere di presentare la domanda ai commissariati senza prenotazione, vista l'impossibilità di trovare un posto attraverso il sistema obbligatorio di prenotazione online.

L'apertura di martedì permetterà di raccogliere le istanze, in un orario però in cui di solito gli uffici sono impegnati a lavorare le pratiche, e quindi “il rischio è di allungare ulteriormente i tempi di rilascio del documento se non ci sarà un potenziamento di personale, avverte Luca Pantanella, segretario provinciale della sigla FSP Polizia di Stato.

Al momento l'ufficio passaporto della Questura di Torino è aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 18. Per permettere ai cittadini di accedervi senza prenotazione sono stati organizzati degli open day, giornate straordinarie di apertura il sabato: le prossime sono in programma il 25 marzo, il 22 aprile e il 27 maggio.

Su una media di 120 domande di rilascio o rinnovo raccolte al giorno, continua Pantanella, se ne riesce ad evadere circa la metà. Senza contare le tremila pratiche depositate sabato sabato. Per questo i sindacati chiedono rinforzi dedicati, provenienti da altri uffici, per almeno un paio di mesi.