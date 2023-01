Caos passaporti, lunghe code a Torino davanti ai commissariati per l'apertura straordinaria

Continua la caccia al passaporto a Torino dove, dopo la Brexit, è sempre più difficile ottenere il documento per l'espatrio. Nella mattina di oggi, sabato 28 gennaio, sono tanti i torinesi che si sono messi in coda davanti ai commissariati dove sono state organizzate le aperture straordinarie per smaltire le tante richieste: dal commissariato Centro, in via Verdi, fino a quello di Mirafiori sono centinaia le persone in attesa.

Chi oggi tenta di prenotare un appuntamento online trova come prima data disponibile quella del 27 luglio, anche per questo il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, ha predisposto una serie di aperture straordinarie, “dedicate esclusivamente alla presentazione dell’istanza per il rilascio del passaporto di coloro che non sono riusciti a ottenere un appuntamento sull’Agenda on line”.

Da luglio sono già state una decina le aperture straordinarie e per i primi mesi del 2023 è stato deciso di replicare ogni ultimo sabato del mese (tranne aprile quando la data sarà quella del 22) con orario dalle 8.30 alle 13. Le sedi disponibili sono a Torino, quella della Divisione Amministrativa (piazza Cesare Augusto 5), commissariato Barriera di Milano (via Sandro Botticelli 114), commissariato Barriera (corso Spezia 26), commissariato Borgo Po (via Sabaudia 36), commissariato Centro (via Giuseppe Verdi 11), commissariato Madonna di Campagna (corso Grosseto 283), commissariato Mirafiori (via Olivero 13), commissariato San Donato (via Pinelli 3), commissariato San Paolo (corso Racconigi 100/A) e commissariato San Secondo (via Massena 105). In provincia sono disponibili i commissariati di Bardonecchia, Ivrea e Rivoli.

Nel 2022 sono state raccolte dalla polizia 70mila e 486 istanze, quasi il doppio rispetto al precedente anno (quando erano state 37mila e 882). Oltre a quella di oggi 28 gennaio le aperture straordinarie sono in programma il 25 febbraio, il 25 marzo, il 22 aprile e il 27 maggio.

La questura ricorda che “nei casi di dimostrata urgente necessità, riconducibile ai soli motivi di salute, di lavoro o studio, la gentile utenza è invitata a consegnare al momento della presentazione dell’istanza la documentazione che attesti l’urgente necessità”.