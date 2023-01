Colpito alla testa da materiale edile, operaio in gravissime condizioni

Incidente sul lavoro nel Novarese: è ricoverato in prognosi riservata un uomo di 55 anni, colpito alla testa da materiale edile caduto da un'altezza di circa sette metri. E' accaduto a Galliate attorno alle 13.30, in un cortile via Magenta, dove si stava ristrutturando un'abitazione.

Scattato l'allarme, è intervenuta sul posto un'ambulanza, che ha trasportato il ferito, in gravissime condizioni, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore. Sono in corso accertamenti da parte dello Spresal (Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro) dell'Asl di Novara in merito alla dinamica dei fatti. Sul posto anche la polizia locale.