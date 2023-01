Conegliano spegne i sogni di Novara: 3-1, Igor eliminata. Gli highlights del match

Un avversario forse troppo forte. Non a caso, vincitore delle ultime tre finali di questa Coppa Italia di Serie A1 di Pallavolo femminile. Il sogno della Igor Novara di conquistare il trofeo si ferma in semifinale. La Prosecco DOC Imoco Conegliano vince per 3 a 1 ed elemina le piemontesi dalla 45esima edizione del presitigioso torneo.

Sul parquet dell'Unipol Arena di Casalecchio, il sestetto veneto si è imposto per 3-1. I parziali: 25-21, 25-22, 18-25, 25-23.

Lavarini: “Guardiamo avanti” - "Come altre volte, posso dire che entrambe le squadre hanno fatto una bella partita e per quanto non si possa mai essere soddisfatti dopo una sconfitta, devo riconoscere alla mia squadra di aver fatto la partita che doveva. Purtroppo non è bastato, anche per merito di Conegliano, del suo valore e della sua prestazione. Guardiamo avanti, con il desiderio di disputare altre sfide come questa, e con lo stesso atteggiamento: lavoreremo perché il finale sia invece diverso”.

Chirichella: “In gioco ancora grandi obiettivi” - “Sicuramente avremmo potuto e dovuto essere più precise in determinati momenti, avremmo avuto la possibilità di aumentare il vantaggio e di chiudere in maniera diversa almeno un parziale, prolungando la sfida. Sono state brave loro ed è giusto fargli i complimenti, da parte nostra dobbiamo recuperare subito le energie per continuare il nostro percorso sia in campionato sia in Champions League, con la consapevolezza che in gioco ci siano ancora grandi obiettivi”.

Il tabellino - Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-23)

Imoco Conegliano: Carraro, Plummer 18, Robinson 8, Squarcini 3, De Kruijf 4, Gennari 2, Gray, Lubian 5, Haak 26, Pericati (L) ne, Wolosz 2, Fahr 4, Bardaro ne. All. Santarelli.

Igor Gorgonzola Novara: Cambi 1, Adams 7, Bresciani ne, Giovannini ne, Battistoni, Fersino (L), Bosetti 10, Chirichella 4, Danesi 9, Varela Gomez (L) ne, Bonifacio 1, Carcaces 3, Ituma, Karakurt 27. All. Lavarini.