Continua il calo dei contagi in Piemonte. L'Asl TO3 aumenta l'accesso ai vaccini

Sesta settimana consecutiva di calo per i contagi da Covid in Piemonte. Lo conferma la Regione, che precisa che l'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 5,8%, quella dei posti letto in terapia intensiva è all'1,4%, mentre la positività dei tamponi è al 3,6%: tutti dati in calo rispetto a sette giorni fa.

Anche per questa settimana il Piemonte registra dati migliori rispetto a quelli nazionali.

Le analisi dell'Arpa sulle acque reflue dimostrano che la sottovariante più diffusa in questo momento è la Omicron BQ.1.1 nei depuratori di Alessandria, Castiglione Torinese e Cuneo, mentre nel depuratore di Novara la variante dominante è BE.1.1.

Intanto l'Asl TO3 informa che a partire da lunedì 16 gennaio, per venire incontro alle esigenze della popolazione e favorire l’accessibilità della vaccinazione contro il Covid-19, amplierà gli orari per l’accesso diretto nei due ospedali di Rivoli e di Pinerolo nei giorni feriali, aggiungendo anche la disponibilità del sabato, in alcune date definite.

In particolare per l'ospedale di Rivoli i nuovi orari sono: dal lunedì al giovedì dalle 13.00 alle 17.30. Inoltre i giorni di sabato 11 febbraio, 25 febbraio, 11 marzo, 25 marzo, 8 aprile e 22 aprile dalle 9.30 alle 13.30.

Per l'ospedale di Pinerolo l'apertura si estende in questo modo: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 17.30. L'apertura al sabato sarà il 18 febbraio, 4 marzo, 18 marzo, 1 aprile, 15 aprile e 29 aprile dalle 9.30 alle 13.30.

A partire da martedì 24 gennaio aprirà anche l'ambulatorio di Avigliana con accesso libero per la vaccinazione Covid dalle 12.00 alle 14.00.