Cospito, la linea del governo è non trattare con chi minaccia

Sciopero della fame, giorno 103.

Comincia un'altra settimana senza cibo per Alfredo Cospito, rinchiuso in regime di 41bis nel carcere di Sassari dal maggio scorso. La sua salute peggiora e secondo il medico l'anarchico "rischia una fibrillazione cardiaca che potrebbe essergli fatale".

Oltre le sbarre la linea dura del governo. "Non trattiamo con chi minaccia", le parole della premier Meloni dopo la serie di atti violenti della galassia anarchica.

Dal ripetitore incendiato a Torino, alla molotov su un commissariato di romano fino a una busta con un proiettile e una lettera minatoria inviata al quotidiano Il Tirreno: "Se Cospito muore i giudici sono tutti obiettivi".

Scontri e denunce, un clima sempre più caldo in Italia e all'estero: l'auto di un diplomatico incendiata a Berlino e la vetrata infranta del consolato di Barcellona.

Se lo sciopero continuerà il detenuto ha i giorni, le settimane contate. Diversi giuristi e intellettuali hanno firmato un'appello per la revoca del carcere duro. Tra chi si è schierato in tal senso, molti, come il magistrato Gherardo Colombo, sottolineano il rischio di fare di Alfredo Cospito un martire dell'anarchia.