Derthona da sogno, battuta la Virtus Bologna 89 a 81

La Bertram Tortona, terza in classifica, batte la Virtus Segafredo Bologna, seconda, con il punteggio di 89-81. Dopo aver dominato per quattro quarti la Virtus Bologna, Tortona è ora saldamente terza in classifica con 20 punti, dietro alla stessa Bologna e a Milano, che domenica prossima ospiterà proprio Tortona.

Oltre 3mila tifosi hanno caricato i leoni fin dalla palla a due. Fra i giocatori in campo l'MVP è stato Macura, miglior marcatore con 22 punti, in doppia cifra anche Christon e Daum. Le assenze di Mannion e di Teodosic hanno pesato nel rendimento della Virtus, come le energie spese 48 ore prima nell'espugnare Barcellona in Euroleague.

Per Derthona si tratta della seconda vittoria casalinga contro la Virtus da quando è in serie A.