Campionato di basket. Serie A. Tredicesima giornata. Importante vittoria per la Bertram sul parquet di Varese. 88 a 89 il risultato finale per gli alessandrini in una partita dominata in gran parte dai padroni di casa che si sono fatti rimontare nel finale. Derthona è saldamente terza a 18 punti, a quattro lunghezze da Milano e Bologna che dominano la classifica.