120 grammi addosso e altri 75 sempre di eroina in casa. E poi 480 euro in contanti. Gli agenti di Polizia del Quartiere Barriera di Milano hanno arrestato un cittadino senegalese di 36 anni gravemente indiziato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto nel corso di un controllo su strada, in corso Giulio Cesare angolo corso Novara, dove la polizia ha fermato un'auto, con due persone a bordo; il senegalese era al posto del guidatore.