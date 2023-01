Droga, cinque arresti e 650 grammi sequestrati dalla Polizia

Due interventi distinti della Polizia di Stato, a Torino, a contrasto dello spaccio di droga.

Nel quartiere di San Salvario, in via Saluzzo, gli agenti hanno arrestato due uomini, un italiano di 22 anni, e un marocchino di 20, in possesso di 250 grammi di droga, complessivamente, e 185 euro in banconote.

Entrambi sono indiziati di spaccio di sostanze cannabinoidi.

Altri tre arresti sono stati eseguiti nel quartiere Vanghiglia, ancora a Torino. Tre cittadini marocchini tra i 19 e i 35 anni erano in possesso di 400 grammi di hashish e 815 euro in contanti.

Anch'essi sono accusati di spaccio di droga.

Entrambi gli interventi della Polizia sono stati eseguiti durante dei normali controlli del territorio.