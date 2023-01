E' morto Gianluca Vialli: fu campione d'Europa con la Juventus

Si è spento all'età di 58 anni Gianluca Vialli, colpito da un grave peggioramento delle condizioni di salute legate al tumore al pancreas con cui aveva già combattuto cinque anni fa. Ex attaccante e poi allenatore, campione d'Italia con la Sampdoria nel 1990/91 e poi nel 1994/95 con la maglia della Juventus con la quale vinse anche la Coppa dei Campioni l'anno successivo.



Talento vivido, trascinatore e leader in campo, un senso del gol misto a una tecnica che lo aveva portato a segnare anche gol bellissimi come quello forse più famoso in rovesciata alla “sua” Cremonese nel 1994/95, oltre ad aver avuto l'onore di un soprannome ("Stradivialli") dal grande Gianni Brera. Vialli è anche uno dei nove calciatori - unico attaccante - che hanno vinto tutte e tre le principali competizioni Uefa per club. Inoltre, detiene il record assoluto di realizzazioni in una singola edizione della Coppa Italia.

Le reazioni

“Sono profondamente addolorato, ho sperato fino all’ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole: Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane”, dice il presidente della Figc Gabriele Gravina. La Figc ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel fine settimana per ricordare Gianluca Vialli.