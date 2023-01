Escrementi di topo, locale chiuso dalla Polizia

Tracce di escrementi di topi nei locali interrati utilizzati come deposito di alimenti e bevande, sporcizia sul pavimento, griglie del frigorifero arrugginite. Sono alcune delle criticità emerse nel corso di un controllo straordinario in alcuni esercizi commerciali nel quartiere Crocetta di Torino. Il locale è stato immediatamente chiuso.

Tra le altre violazioni riscontrate, all’interno di un kebab, gli agenti hanno notato la pessima conservazione di tutti gli alimenti posti nel congelatore a pozzetto, mancanti della confezione originale, della data di scadenza e conservati in sacchetti non previsti dalla normativa. Tutto il cibo, non essendo nelle condizioni di poter essere cucinato, in quanto pericoloso per salute, è stato sigillato in attesa di essere successivamente distrutto.