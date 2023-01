Esplode un tubo di gas nel novarese, c'è un ferito grave

Una forte deflagrazione ha scosso nel pomeriggio di oggi (ndr 13 gennaio 2023) Varallo Pombia, in provincia di Novara, nella frazione Cascinetta. Secondo le prime informazioni, una conduttura del gas è esplosa con un forte boato e fiamme.



Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ustionato, soccorso dal 118 e trasportato in elicottero al Cto di Torino in condizioni critiche. Sul posto i Vigili del Fuoco.