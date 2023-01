Sequestrata una tonnellata di fuochi d'artificio

Per uno dei due è stato contestato il reato di fabbricazione di prodotti esplodenti: era in possesso di due chili di “flash powder”, una particolare formula di polvere esplosiva, oltre che di miccia pirotecnica, 400 tubi in cartone, 1000 tappi per il sigillo dei tubi. Tutto materiale che sarebbe stato usato per la produzione di bombe carta.

I due sono stati portati in carcere rispettivamente a Torino e Ivrea, sono anche stati denunciati in stato di libertà per detenzione abusiva di materiale esplodente di tipo pirotecnico.