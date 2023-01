Furto di monopattino, un arresto

Un ventenne di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Ivrea per avere partecipato con un altro uomo alla rapina di un monopattino ai danni di un nigeriano.

Quando si è accorto che due uomini stavano maneggiando il monopattino, che aveva parcheggiato non distante da dove si trovava in quel momento, il proprietario ha provato a fermali ma ha ricevuto un pugno in faccia.

I due gli hanno anche strappato la collana d'oro, che non è stata trovata, perché l'ha presa il secondo rapinatore che si è dato alla fuga.

Il ventenne è stato invece raggiunto dagli agenti e catturato.