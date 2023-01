Giornata amara per Marta Bassino solo decima nello slalom gigante di Kronpplatz

Giornata difficile per Marta Bassino, solo decima nel primo slalom gigante di Kronplatz. L’azzurra, al suo peggior risultato stagionale nella specialità, ha dovuto cedere il pettorale rosso a Mikaela Shiffrin, arrivata alla cifra record di 83 vittorie in Coppa del Mondo.

Due manche non perfette della piemontese, che ha raccontato così la sua gara: “Credo di essere entrata troppo stretta in quella porta e di aver infilato braccia e gamba e mi sono girata. Lì ho perso almeno sette decimi, ma per fortuna sono rimasta in piedi”.