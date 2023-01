Giovane ucraino investito da auto pirata nell'alessndrino

E' stato identificato il conducente dell'auto che ieri mattina ha investito uno studente di 18 anni a Castellar Guidobono ( AL) per poi dileguarsi senza prestare soccorso.

I carabinieri di Tortona mantengono il massimo riserbo ma, in serata, hanno confermato l'identificazione. Il giovane è ricoverato all'Ospedale Infantile di Alessandria in coma famacologico, le sue condizioni sono stazionarie.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, lo studente stava per raggiungere, a piedi, la fermata dell'autobus che lo avrebbe portato a scuola, a Tortona. Lungo la strada provinciale è stato travolto da un'auto il cui conducente ha proseguito la corsa.

Il ragazzo, di origine ucraina e non ancora diciottenne, è arrivato con i genitori a Castellar Guidobono da Afragola, nel napoletanto. Ottenuti dal Comune a inizio gennaio i documenti di ospitalità, la famiglia vive nella casa di una ragazza disabile che la nonna del ferito assiste, già da tempo, come badante.

Sconcerto in paese per la sorte del ragazzino che ormai si era fatto benvolere così come i suoi familiari.