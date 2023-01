Gli anarchici dell'ex asilo "non sono sovversivi"

Non erano sovversivi gli anarchici coinvolti nell'inchiesta 'Scintilla' per una serie di azioni compiute contro i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e le politiche del governo in materia di immigrazione: lo ha deciso la Corte di Assise, che oggi, al termine del processo, ha assolto gli imputati.

I giudici hanno inflitto 14 condanne per reati considerati minori: una a quattro anni e due mesi, una a tre anni, una a un anno e tre mesi di reclusione, dieci a un anno di reclusione, una a 450 euro di multa.

L'operazione 'Scintilla' era culminata nel febbraio del 2019 in una serie di arresti e nello sgombero del centro sociale Asilo Occupato di via Alessandria a Torino. "Non siamo del tutto soddisfatti - commenta uno degli avvocati difensori, Claudio Novaro - ma è caduta l'accusa più grave, che come abbiamo sempre detto non stava in piedi. Le

condanne sono arrivate per reati bagatellari. Significa che qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza".

