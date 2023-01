Il Cuneo Granda Volley cambia l'allenatore: Emanuele Zanini non guiderà più la formazione di A1, al suo posto è subentrato temporaneamente, come si legge in un post della società, il vice Simone Gandini.

Zanini era arrivato a settembre, durante il pre-campionato, dopo l'allontanamento di con Luciano Pedullà. In questo scorcio di stagione ha ottenuto 6 vittorie e 10 sconfitte e ha centrato i quarti di finale di Coppa Italia.