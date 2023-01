Il Novara all'assalto della Coppa Italia

La caccia alla finalissima è partita. L'Igor Gorgonzola Novara affronta il Conegliano nella semifinale di Coppa Italia nella prima gara delle final four in programma a Casalecchio di Reno (diretta su Raisport + hd). In caso di successo, le azzurre affronteranno la vincente della sfida tra Bergamo e Milano.

Per la terza volta nella loro storia le novaresi incontreranno sulla loro strada il Conegliano: in parità i precedenti, con un successo nel 2015 e una vittoria delle venete nel 2017 a Firenze. In parità anche i precedenti assoluti in Coppa Italia, con due finali vinte dalle azzurre (2018, 2019) e due da Conegliano (2021, 2022).

Per il tecnico Stefano Lavarini “La cosa più importante in queste occasioni è essere al 100% e perfettamente focalizzati sull'obiettivo nel momento in cui ce lo stiamo giocando. Con Conegliano abbiamo giocato spesso delle belle finali, disputato delle belle battaglie e ci è mancato solo il risultato. Una semifinale è diversa da una finale, questo offre anche opportunità diverse. Conosciamo il valore di Conegliano, da parte nostra noi faremo in modo di dare il massimo per arrivare a giocarci la finale di domenica".

“Abbiamo avuto dovuto affrontare diverse difficoltà lungo il nostro percorso, stiamo prendendo il ritmo e "Stiamo vivendo un periodo positivo, grazie anche all’aver trovato un equilibrio di squadra - ha aggiunto la capitana Cristina Chirichella -. Affrontiamo questo appuntamento con tanta autostima, dopo un quarto di finale tosto e per nulla scontato. Siamo qui e giocheremo al nostro massimo, per vincere“.