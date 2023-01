Il primo emicrania day per conoscere maggiormente questa malattia

Servizi e screening gratuiti a quanti soffrono di emicranie. È l'iniziativa di Onda che prende il via domani, 31 gennaio all'ospedale Sant'Anna di Torino e che sarà replicata in oltre 90 ospedali bollini rosa, strutture identificate dalla fondazione Onda perché particolarmente attente alla salute femminile.

L'emicrania infatti è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. Spesso non viene riconosciuta come una vera malattia e l'iniziativa di Onda vuole aumentare la consapevolezza. Sarà possibile effettuare visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo, con gli oltre 90 ospedali Bollini Rosa.

Fondamentali sono i rapporti dell'emicranica con il ciclo riproduttivo femminile (periodo perimestruale, contraccezione, gravidanza, climaterio e menopausa) e le terapie specifiche: dall'antica arte medica dell'agopuntura agli approcci terapeutici più moderni ed innovativi.

“La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione” dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda.

Per scoprire tutte le strutture che promuovono l'iniziativa bisogna consultare il sito della Fondazione.