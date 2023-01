Benvenuto Diego, primo nato del 2023

È venuto alla luce a mezzanotte in punto all'ospedale di Chivasso, il primo bambino del 2023. Si chiama Diego ed è nato da una coppia italiana residente a Strambino. Il piccolo pesa 3 kg 110 e misura 50 cm di lunghezza. La seconda nascita a Torino: un bimbo nigeriano di 4 chili, Glory Blessed, venuto alla luce all'ospedale San Anna a mezzanotte e 25 minuti, primo figlio di una coppia che vive a Torino. La seconda nata invece è una bimba, Elettra, venuta alla luce alle 5.39.

L'ospedale Sant'Anna di Torino si conferma il primo in Italia e tra i primi in Europa per numero di parti. Durante l'anno che si è chiuso sono stati 6414, di cui il 97% sono stati parti singoli, 170 parti gemellari e 3 trigemellari per un totale di 6590 nuovi nati. La proporzione complessiva di tagli cesarei è circa del 31%, stabile rispetto agli anni precedenti.

Al Maria Vittoria il primo nato è Mohamed, da genitori marocchini, intorno alle 9, pesa 4 chili e 100 grammi. Al Maria Vittoria nell'anno che si è appena chiuso sono 986 i bambini nati, 11 i parti gemellari. Da sottolineare anche l'ultimo nato del 2022, Carlo Alberto, alle 23:17, al Sant'Anna.