Il Torino espugna il Franchi. Gol della vittoria di Miranchuk al 33mo del primo tempo

Il Torino espugna il 'Franchi' di Firenze e riscatta la sconfitta casalinga subita una settimana fa per mano dello Spezia.

Il Torino segna il gol decisivo al 33' grazie ad un sinistro di Miranchuk che sorprende Terracciano dopo una brutta palla persa dai viola a sinistra.

Ko pesante invece per la Fiorentina che si prende alla fine i fischi dei quasi trentamila tifosi delusi dalla prova dei viola.

Festeggia Juric : "primo tempo eccellente per gioco e pericolosità. Potevamo segnare anche di più. Nel secondo tempo ho visto una bella sofferenza. Credo sia normale non essere sempre al massimo. Miranchuk? Per lui ho solo amore. Va lasciato esprimere, sta facendo bene e ha saltato le prime partite. Oggi ha fatto la mezzala. Questi giocatori magari non sono sempre continui, ma siamo contenti". Questo il suo commento alla vittoria contro i viola sul loro terreno di gioco. Non succedeva dai tempi di Ciccio Graziani: 34 anni fa.