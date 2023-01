Imbrattavano edifici con scritte contro i vaccini: denunciati sei no vax

Quando entravano in azione indossavano tute e parrucche, per non essere riconosciuti se ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Per comunicare tra di loro nessun telefono, che restava a casa, ma ricetrasmittenti, per non essere intercettati. La Digos della questura di Torino, guidata dal dirigente Carlo Ambra, ha fermato e denunciato sei No Vax, sospettati di essere gli autori delle ormai celebri scritte con la doppia 'V' cerchiata. Sono accusati di danneggiamento aggravato, invasione di edifici e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutte persone incensurate, che tra di loro si chiamavano 'guerrieri', di età compresa tra i 41 e i 53 anni. Nessun legame con l'estremismo né di destra né di sinistra. Ma erano ben organizzati e facevano parte di una rete, secondo gli inquirenti, a livello nazionale. Non sapevano però di essere pedinati. Le indagini sono durate oltre un anno. Tra i denunciati, bloccati dalla Digos mentre alcune notti fa scrivevano sulla facciata della scuola media Alberti, in via Tolmino, (nelle scorse settimane avevano imbrattato i muri dei licei Cavour, Berti e l'Isef) ci sono infermieri e insegnati sospesi, disoccupati, un'estetista.