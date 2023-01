"Per non dimenticare: immedesimarsi nelle storie di chi non c'è più "

Un momento di preghiera collettiva davanti a autorità cittadine, Aned e Anpi. E' cominciata come da tradizione dal cimitero monumentale la giornata della memoria di torino. Anche quest'anno ha voluto esserci Vittorio Fornasiero che di anni ne ha 89. Negli anni 40 era un bambino delle elementari.



Ricordare grazie alle testimonianze ma ormai non basta più - avverte il rabbino di torino Ariel Finzi



Solo così la memoria sopravvive. Ed è pensando alle nuove generazioni che la cerimonia nella sala rossa del comune si è aperta con i piccoli cantori del Teatro Regio



Il giorno della memoria - ha ricordato Alberto Sinigaglia, presidente del polo del 900 - è particolarmente significativo per torino. città medaglia d'oro per la resistenza, qui vissero primo levi e Furio Colombo, il primo firmatario dell'istituzione di questa giornata nel 2000. A quasi 105 anni in sala rossa ha voluto esserci anche Bruno Segre da sempre antifascista



Interviste a

Vittorio Fornasiero - Anpi

Ariel Finzi Rabbino Torino

Bruno Segre Avvocato