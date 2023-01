Imprenditore di Casale Monferrato ucciso in Brasile

Un imprenditore originario di Casale Monferrato, Fabio Campagnola, è stato ucciso in Brasile, a Marechal Deodoro, località marittima nel nord del Paese, dove possedeva una gelateria. Secondo i media brasiliani, il movente dell'omicidio sarebbe da ricondursi a un litigio per futili motivi. Un ambulante che vendeva churros si sarebbe piazzato davanti alla sua gelateria, che gestiva ormai da 10 anni, senza chiedere il permesso. Sarebbe quindi scattata una lite, al termine della quale l'uomo ha estratto una pistola e sparato a Campagnola. Fasi riprese anche dalle telecamere di videosorveglianza. Inutili i tentativi dei sanitari accorsi sul posto di rianimare l'italiano. Aveva 52 anni. Lascia due figli, uno minorenne, l'altro di 33 anni. In Italia, la madre, la sorella e il fratello.