Pista anarchica su un ripetitore incendiato in collina

Alcuni cavi di un ripetitore di telefonia mobile sono stati incendiati la notte scorsa sulla collina di Torino. Il gesto è con ogni probabilità di matrice anarchica: sul posto è stata trovata dai carabinieri la scritta “Fuori Cospito dal 41 bis”.

In un volantino diffuso a Torino in occasione di un presidio anarchico che ricorda come Alfredo Cospito abbia raggiunto oggi il 101esimo giorno di sciopero della

fame nella protesta che sta conducendo contro il regime di 41 bis cui è sottoposto in carcere, si legge sono "101 giorni in cui le azioni notturne, fossero fiamme liberatrici o vetrine in frantumi, hanno fatto da contraltare, conquistando le notti, agli accorati appelli di chi ancora nella legge crede e spera".

"I 101 lunghissimi giorni di Alfredo senza cibo sono una lezione di coraggio - continua il testo -. E comunque debba finire questa storia nulla sarà più come prima". Al presidio in piazza Carignano, nel centro storico, sono presenti numerose decine di attivisti. I manifestanti hanno poi sfilato in corteo lungo via Po e via Rossini.