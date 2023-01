Incendio a Scopello, a fuoco una palazzina

Incendio in una palazzina di Scopello, in provincia di Vercelli. I Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia, della centrale di Vercelli, quelle volontarie di Cravagliana e Alagna più una dal comandi di Biella sono intervenute per domare le fiamme. Il rogo ha interessato in modo particolare il tetto dell'intero edificio. Le operazioni sono durate oltre due ore per mettere sotto controllo le fiamme. Sul posto anche squadre di volontari dei distaccamenti di Cravagliana e Alagna.