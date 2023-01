Italvolt dice addio a Scarmagno, Carlstrom: "Sito non adatto, non è colpa mia"

“Insieme a una società di caratura internazionale abbiamo condotto indagini di ampio respiro. Rilevando diverse problematiche nel sito ex Olivetti che rendono non compatibile l'area con il progetto industriale che abbiamo in mente di realizzare. Posso assicurare che non è per responsabilità mia”.

Lars Carlstrom getta la spugna. E conferma le voci che si inseguivano ormai da diversi giorni: la sua gigafactory da 4mila posti di lavoro, il suo sogno di reindustrializzare Scarmagno garantendo, una volta a pieno regime, 4mila posti di lavoro per produrre batterie elettriche per auto, non si farà. O quantomeno, non si farà sui terreni individuati ormai due anni fa.

“Italvolt è in salute e sarà in grado di produrre batterie prima ancora di quanto previsto. Abbiamo a disposizione una tra le migliori tecnologie sul mercato per realizzare batterie a ricarica rapida per le automobili di domani e ha già stretto accordi con dei clienti”.

In una lettera aperta, l'imprenditore svedese attacca poi la stampa, colpevole a sua detta di un atteggiamento “ideale per lasciare l'Italia in declino e allontanare qualsiasi investimento straniero”. “Sono qui per lasciare il segno, creare lavoro e prosperità. Non merito questo tipo di benvenuto dopo il tanto lavoro e gli importanti investimenti fatti".

Nella lettera Carlstrom parla di 12 milioni di euro investiti per dare un futuro alla ex Olivetti di Scarmagno, di cui 4 messi sul piatto personalmente dall'imprenditore.