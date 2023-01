La compagnia telefonica gli impedì di cambiare operatore. Risarcito per 200mila euro

Il tribunale di Ivrea ha condannato Vodafone a risarcire con circa 200mila euro un ex cliente, a cui aveva impedito di cambiare operatore. La vicenda risale al 2009: poiché l'utente aveva pagato la bolletta con un giorno di ritardo, la compagnia telefonica - allora Vodafone Omnitel - non gli aveva fornito il codice di migrazione, necessario per passare a un altro operatore, determinando così la perdita dell'utenza intestata al cliente.

Dopo una serie di ricorsi, 12 anni e otto sentenze, Vodafone è stata infine condannata a fornire il codice di migrazione e a pagare una multa di 20 euro per ogni giorno di ritardo, multa che è salita a 50 euro al giorno dopo il 31esimo giorno di inadempienza. Sulla vicenda pende ancora un grado di giudizio del tribunale di Brindisi, città dell'autore del ricorso.

La notizia della condanna è stata diffusa dallo studio legale che ha difeso il ricorrente. Secondo gli avvocati, “si tratta del più alto risarcimento mai riconosciuto in Italia a favore di un consumatore”.