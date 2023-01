Juve, McKennie lascia Torino e trova casa Oltremanica

Weston McKennie non è più un giocatore della Juventus. Lo statunitense passa al Leeds United.

E' la stessa Juventus a fornire i dettagli dell'operazione: prestito da 1,25 milioni di euro, "oltre a premi fino ad un massimo di 0,25 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l'accordo prevede la facoltà da parte del Leeds di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a 34,5 milioni, pagabili in cinque esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 4,5 milioni, al raggiungimento di ulteriori obiettivi".