Juve shock, il Monza espugna lo Stadium e sorpassa i bianconeri

Inizia nel peggiore dei modi il girone di ritorno del campionato per la Juventus. La formazione di Allegri, dopo il ko nell'andata, perde anche in casa contro il Monza: 2-0 il finale, che proietta i brianzoli davanti ai bianconeri in classifica.

Una sconfitta che allontana forse definitivamente le speranze di rimonta del club torinese: i punti di distanza dalla zona Champions sono ormai 15.

Il match si decide nel primo tempo: la partenza ruspante del Monza mette in ginocchio i padroni di casa, che pure in apertura si erano fatti vivi dalle parti di Di Gregorio con Rabiot e Kostic. Al 12' la formazione di Palladino passa in vantaggio con Caprari, ma la rete viene annullata per un fuorigioco rilevato dal Var. Sono le prove generali del gol, che arriva al 18' con Ciurria, che insacca alle spalle di Szczesny su invito di Machin.

Allegri ridisegna la formazione iniziale passando al 4-3-3 e la reazione bianconera porta all'occasione di Gatti, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo scarica di poco a lato. E' un fuoco di paglia, perché la Juventus non riesce a trovare spazi e accelerazioni e così il Monza raddoppia con Dani Mota.

Dagli spogliatoi e dalla girandola dei cambi esce una Juve più grintosa: a salvare il Monza ci pensano però prima Di Gregorio, bravo su Locatelli, Milik e Di Maria, poi un fuorigioco che vanifica il potenziale gol di Bremer che avrebbe riaperto la partita.

Al termine della partita il tecnico Massimiliano Allegri ha commentato: "In tre partite abbiamo fatto un punto e subito 10 gol. Abbiamo facilitato noi i gol del Monza, sono usciti con facilità disarmante. Vero che dico che abbiamo fatto 38 punti ma ora ne abbiamo 23 e bisogna essere consapevoli della classifica che abbiamo. Non abbiamo avuto reazioni. Le ultime sono state prestazioni non all'altezza, quando si perde si deve perdere in altro modo. Nel secondo tempo c'è stato un atteggiamento diverso". E pensando al prossimo impegno, la sfida in Coppa Italia contro la Lazio di giovedì, ha concluso: "Chi non è in grado di lavorare e pensare al campo, è normale stia fuori. Abbiamo la Coppa Italia, ma dobbiamo fare i punti in campionato perché ora la classifica dice 23. Questa classifica per ora è quella reale. Serve un esame di coscienza, giovedì c'è una partita da dentro o fuori".