Juventus. Francesco Calvo nuovo responsabile area sportiva

E il 44enne Francesco Calvo il nuovo responsabile dell'area sportiva Juventus. Nell’ottobre del 2011 entra nel mondo del calcio quale Commercial Director di Juventus FC S.p.A., dove nel 2014 è promosso Chief Revenue Officer. Dopo tre anni di attività con lo stesso incarico al Barcellona, Calvo passa alla Roma per tornare poi alla Juventus come Chief of Staff, a riporto del Chief Executive Officer .

La nomina è stata comunicata poco prima della partita Juventus -Atalanta. L'amministratore delegato Maurizio Scanavino, parlando della tempesta che ha travolto la società bianconera, ha dichiarato: “Questa sentenza ci ha insegnato che tutto può succedere, non siamo impreparati, siamo pronti a tutto. E' una sentenza ingiusta e non lo crediamo solo noi: ringrazio quanti, anche tifosi di altre squadre, hanno compreso l'esagerazione di queste decisioni. La giustizia federale può comportarsi in modo sommario e ingiusto e questo crea preoccupazione, oggi è successo alla Juve ma può succedere ad altre.”

La società prende le distanze da insulti via social e minacce.

"Noi sosterremo la nostra difesa con grande competenza, rispetto nei modi e nelle sedi : " abbiamo un Consiglio di persone estremamente esperte,

un pool di avvocati estremamente capace e quindi porteremo avanti con grandissima determinazione i nostri elementi a sostegno delle nostre ragioni".

Davanti allo stadio qualche gruppo ultras ha invece attaccato la dirigenza dicendo "è peggio del 2006" riferendosi allo scandalo di calciopoli.

Fischi e contestazioni alla Lega serie A all'inizio della partita.