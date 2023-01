Juventus, il verdetto della Corte: 15 punti di penalizzazione

Una stangata. La Juventus è stata condannata a 15 punti di penalizzazione dalla Corte d'appello della Figc per il caso plusvalenze. Una penalizzazione che ha effetto immediato: i bianconeri scivolano così dagli attuali 37 punti in classifica a quota 22. Dal terzo posto al 10imo, con gli stessi punti del Bologna ed Empoli.

Sanzioni pensanti anche per ex ed attuali dirigenti. Due anni di inibizione per Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, 30 mesi per l'ex dirigente Juve, ora al Tottenham, Fabio Paratici, 16 mesi per l'attuale ds della Juventus Federico Cherubini. Infine, 8 mesi a Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti. Un giudizio, quella della Corte federale d'appello, che è arrivato dopo quattro ore di camera di consiglio. Con i giudici che hanno aumentato le pene chieste dalla procura federale.

Lo scorso maggio, il primo processo sulle plusvalenze si era concluso con un proscioglimento per tutte le società coinvolte. La procura della Figc aveva però chiesto di riaprire il procedimento alla luce dell'inchiesta penale della procura di Torino. Chiedendo una "pena afflittiva", ossia quei nove punti che avrebbero messo la Juve dietro alla Roma, fuori dalle Coppe europee. I legali bianconeri parlano di una "riapertura inammissibile del caso". E ora la Juventus ha un mese di tempo per fare ricorso. E provare così a salvare la stagione.