La grande sete delle Valli di Lanzo, il nostro viaggio tra Viù, Ceres e Mezzenile

La siccità degli ultimi mesi sta iniziando a chiedere il conto. La grande sete delle Valli di Lanzo è protagonista dle nostro viaggio tra famiglie e istituzioni alle prese con una carenza idrica che la storia recente non ricorda.

A Ceres e Mezzenile l'effetto della carenza d'acqua si fa sentire anche nella produzione agricola, oltre che per coloro che vivono in frazioni isolate. Tanti i timori per il futuro.

Nel servizio le interviste a: Luca Bertolotti Potachin, allevatore; e Riccardo Sforza, Residente a Ceres