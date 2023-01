La Igor vola agli ottavi di Champions League

Archiviata la Final Four di Coppa Italia, riparte dalla Germania con una vittoria fondamentale la stagione

della Igor Gorgonzola Novara. Nella quinta giornata della Pool C di Champions, le azzurre si impongono sul campo delle tedesche del Potsdam per 1-3, con parziali di 21-25, 17-25, 25-23, 13-25. Con questo risultato diventa aritmetica la qualificazione al prossimo turno, con l'ultima sfida a Istanbul - il prossimo 8 febbraio - con il Vakifbank che metterà in palio a questo punto il primato nel girone.