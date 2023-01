La Juve soffre ma strappa la vittoria al 91esimo a Cremona

Una punizione di Milik al 91' toglie le castagne dal fuoco ad una Juventus che torna dallo Zini con tre punti pesantissimi, al termine di un match complicato e a tratti anche sofferto. Tantissimo amaro in bocca per la Cremonese, costretta a piegarsi in extremis 1-0 dopo aver colpito due pali e aver giocato una gara tutta cuore e grinta. La squadra di Allegri inizia nel miglior modo il 2023 centrando la settima vittoria di fila e salendo a 34 punti in classifica, riportandosi quindi a -2 dal Milan. Nono ko in campionato invece per gli uomini di Alvini, fermi a quota 7 al penultimo posto.

Il gol annullato

Coraggioso l'avvio di gara da parte dei padroni di casa, che al quarto d'ora troverebbero addirittura il vantaggio con Valeri, bravo a scavalcare Szczesny in uscita con un colpo di testa, ma l'azione e' viziata da un fuorigioco che rende tutto vano. Scampato il pericolo i bianconeri provano a prendere in mano il comando delle operazioni, iniziando a spaventare Carnesecchi con Soulé, che nel giro di pochi minuti ci prova con due tiri a giro respinti molto bene dal portiere grigiorosso. Alla mezz'ora tenta la fortuna anche Miretti, seguito a ruota poi da Kostic qualche istante piu' tardi, entrambi pero' imprecisi di pochissimo da fuori area. Nella ripresa la gara resta viva e al 59' e' ancora la Juve a sfiorare il vantaggio, stavolta con Gatti che in mischia da corner non centra lo specchio con un destro velenoso. Allegri inserisce anche Chiesa che prova subito ad accendersi con un mancino finito sull'esterno della rete, ma al 70' l'occasione piu' grande capita sui piedi di Dessers, che di sinistro centra un palo clamoroso a Szczesny battuto.



Lo striscione per Vialli

Uno striscione e tanti cori. I tifosi della Juventus allo stadio Zini di Cremona hanno voluto lanciare un messaggio a Gianluca Vialli che sta lottando a Londra contro un tumore al pancreas. Un messaggio particolare ("Luca Vialli segna per noi"), scritto con lettere nere su sfondo bianco, che naturalmente è stato accolto dagli applausi di tutto lo stadio essendo Vialli nato proprio a Cremona e avendo mosso i primi passi proprio con la maglia grigiorossa. E della Cremonese Vialli non ha mai nascosto di essere anche un grande tifoso.