La mongolfiera di Mondovì vola sul Qatar

L'equipaggio di Slowfly di Mondovì era l'unico in Qatar in rappresentanza dell'Italia al 33esima Raduno Internazionale Aerostatico, in corso dal 19 al 28 gennaio.

La mongolfiera istituzionale della città di Mondovì era guidata da Paolo Oggioni ha volato sopra l'Emirato arabo.

Felici di questa iniziativa che ha portato un po' di Monregalese in Qatar il sindaco Robaldo e l'Assessore Botto: “Che emozione rappresentare l'Italia”, hanno detto.

Al raduno ci sono una 50ina di equipaggi da tutto il mondo.

Il programma del festival prevede voli liberi ogni mattina all’alba (ogni giorno un punto di decollo diverso, in base ai venti) e night glow al tramonto sul porto di Doha.

La città di Mondovì è stata inviata all'evento e dunque, essendo ospite, la trasferta non comporta costi per le casse del comune.

Intanto questa sera, in Piemonte, ancora mongolfiere, a Prato Nevoso, con il “Night Glow”, per i 30 anni della Fondazione CRC.