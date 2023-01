La rete non basta, la peste suina sconfina

Un anno dopo i primi casi in Piemonte, la peste suina non è ancora una minaccia esorcizzata. Un nuovo allarme arriva dagli allevatori dell'Alessandrino e da Confagricoltura, che chiedono di terminare la maxi recinzione avviata a giugno per isolare i casi infetti. Fra gli ultimi 10 cinghiali morti di PSA alcuni sono stati trovati oltre la barriera di contenimento.

Nel servizio le interviste a:

Angelo Ferrari, Commissario contro la Peste Suina

Ezio Ferroglio, Facolta di Veterinaria Torino

Gianfranco Trinchieri, Allevatore

Paolo Castellano, Confagricoltura Novi Ligure