La ricetta viaggia on line sul fascicolo elettronico

Dopo Lombardia e Veneto anche in Piemonte da oggi non è più necessario aver con sé l'impegnativa per il ritiro dei farmaci. Basta la tessera sanitaria.

A fare a meno della ricetta di carta si era iniziato con lo scoppio della pandemia, nel marzo 2020. Allora il medico mandava la ricetta via mail, sms o semplicemente telefonando e indicando i codici presenti nell'impegnativa. Adesso un passo in più



Da oggi chi deve acquistare dei medicinali potrà scegliere sul portale salute piemonte le farmacie occasionali e quelle abituali, delegare anche le persone per il ritiro. Tutto sul portale salute piemonte



Il sistema messo a punto da Sanità Digitale Csi Piemonte rivolto sopratutto ai malati cronici, hanno aderito oltre 600 le farmacie aderenti ma si conta di arrivare a breve ad una copertura totale.

Nel servizio, le interviste a: