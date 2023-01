La solitudine degli anziani morti lontano dai propri cari

Uno spettacolo teatrale che parla del rapporto che lega una figlia alla madre anziana e malata. Non un racconto della malattia, ma un ritratto dell’amore, nonostante le difficoltà che comportano i rapporti tra genitori e figli. E il racconto del dolore che prova una persona nel vedersi strappare via l’affetto della madre perché necessario ai fini sanitari.

Parla della solitudine degli anziani morti lontano dai propri cari a causa della pandemia lo spettacolo Tu Lontana da Me, della compagnia teatrale Compagnia3001, andato in scena alla casa di quartiere Più Spazio4 a Torino. Non si nomina mai il Covid anche se la pandemia fa da sfondo a tutta la vicenda. Quello che si vuole indagare è come si sente una donna nel rapporto con la madre anziana quando scopre che tutta la sua vita è stata condizionata da questa relazione e quando il distacco forzato rimette tutto in discussione.

La pandemia è una causa esterna che ha condizionato le nostre vite. E ha costretto ognuno di noi a vivere al meglio i rapporti affettivi con le persone vicine, in questo caso l’anziana madre. Come ci poniamo? Come reagiamo? Quanto siamo disposti a cedere del nostro spazio vitale? Interrogativi che solleva lo spettacolo insieme ai sentimenti di paura, rabbia, amore, dolore ma anche pietas e solidarietà.