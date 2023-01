Australian Open, Lorenzo Sonego eliminato da Hubert Hurkacz

Si chiude al secondo turno la corsa di Lorenzo Sonego agli Australian Open in corso a Melbourne. Il tennista piemontese è eliminato dopo aver subìto la rimonta di Hubert Hurkacz, bravissimo a ribaltare una situazione difficile con il match sul 2-1 per l'italiano. Sonego ha vinto il primo set per 3-6, il secondo invece ha sorriso al polacco, numero 11 della classifica Atp, che ha conquistato il tie break 7-6. Il terzo set è stato vinto ancora da Sonego per 2-6. Gli ultimi due giochi invece sono stati tutti a vantaggio di Hurkacz che con un doppio 6-3 mette fine all'avventura del piemontese in terra australiana.

Determinante la crescita al servizio del polacco mentre Sonego ha pagato un po' di stanchezza nei momenti finali del match.