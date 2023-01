Matteo Strukul e il suo nuovo romanzo "Paolo e Fracesca"

I due giovani sfortunati, resi immortali da Dante Alighieri rivivono nel nuovo romanzo di Matteo Strukul.

Lo scrittore rievoca una delle più grandi storie d’amore di tutti i tempi, quella fra Paolo Malatesta e Francesca da Rimini. Francesca ama i libri e le avventure di maghi e cavalieri, sogna un Lancillotto che le faccia battere il cuore. Nel suo destino, però, c’è un matrimonio combinato con il rozzo Giovanni Malatesta, guerriero spietato e conquistatore sanguinario. La sua sorte sembra già scritta, almeno fino a che Francesca non incontra Paolo, il fratello di Giovanni venuto a sposarla per procura. Una ricostruzione avvincente e al tempo stesso rigorosa di un’epoca che non smette mai di affascinarci.