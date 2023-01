Sci Alpino, sorrisi piemontesi per Mattia Casse e Anita Gulli

Il sorriso di Mattia Casse, terzo nel primo dei due supergiganti di Cortina d'Ampezzo, è quello di ha trovato una sua dimensione dopo anni difficili. Sono tre i podi in questa stagione dell'azzurro nativo di Moncalieri Sull'Olimpia delle Tofane l'ultimo capolavoro, un terzo posto nel primo dei due super G in programma in Veneto alle spalle dei dominatori di questa stagione, lo svizzero Odermatt ed il norvegese Kilde. La caduta senza conseguenze di questa mattina sempre sull'Olimpia delle Tofane non intacca le speranze di una medaglia nelle discipline veloci ai prossimi Mondiali di Courchevel - Meribel.

Nella rassegna iridata è attesa anche la torinese Anita Gulli che nelle due gare di Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca ha colto i suoi migliori risultati in carriera. Ieri quattordicesima, oggi quindicesima dopo aver chiuso la prima manche al settimo posto, segno di come la giovane piemontese si sia trovata a suo agio su un pendio poco pronunciato. Una curiosità, in entrambe le giornate è scesa con il numero 46, un particolare portafortuna che molto probabilmente grazie ai punti conquistati verrà abbandonato in favore di un pettorale più prestigioso.