Morte sul lavoro, un camionista è stato schiacciato dal suo mezzo

Un uomo di 53 anni è morto a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) in un incidente sul lavoro avvenuto in via Vignolo, una strada che dal lungolago si inerpica lungo il versante della montagna. La vittima è l'autista di un camion di una ditta del novarese: sceso dal mezzo, sarebbe rimasto schiacciato contro il muro di una casa dal suo stesso veicolo, che si sarebbe mosso probabilmente perché parcheggiato in discesa.

L'operaio 53enne era dipendente di una ditta di spurghi di Romagnano Sesia. Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, l'operaio e' stato investito dal camion da lui precedentemente condotto, e dal quale era sceso per aprire un cancello di accesso ad un'area privata posta in pendenza ed interessata dalle operazioni di spurgo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118