E' morto sul colpo Fulvio Tapparo. Lo storico attivista No Tav è stato investito mentre attraversava di notte la strada provinciale 210 a Venaus (Torino) in un punto non illuminato. L'investitore, un 62enne incensurato, si è fermato subito e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti anche i Carabineri di Susa che non hanno rilevato segni di frenata. L'investitore è risultato negativo all'esame tossicologico. La salma di Tapparo è stata consegnata ai familiari.