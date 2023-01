Mottarone, il tribunale del Riesame: Perocchio e Nerini sospesi per un anno

Il tribunale del Riesame di Torino, accogliendo la richiesta della Procura di Verbania, ha disposto la sospensione per un anno dall'esercizio dell'attività di imprenditore nel settore dei trasporti per Luigi Nerini, il gestore della funivia del Mottarone, e la sospensione per un anno dall'esercizio della professione per Enrico Perocchio, direttore dell'impianto e dipendente della Leitner.

Nella caduta della cabina numero 3 della funivia il 23 maggio 2021 persero la vita 14 persone, lasciando come unico superstite il piccolo Eitan.

Nerini e Perocchio sono tra i principali indagati per la tragedia. Il provvedimento è stato depositato oggi (ndr 13 gennaio 2023) e fa seguito al rinvio degli atti della Cassazione. Gli indagati possono ancora impugnare davanti alla Suprema Corte.

Nel frattempo il processo è fermo: si attende che il giudice per le indagini preliminari Annalisa Palomba decida sulla richiesta di proroga di indagini sulla tragedia della funivia del Mottarone avanzata lo scorso 12 dicembre dalla procuratrice del Tribunale di Verbania Olimpia Bossi.